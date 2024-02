Tff Pharmaceuticals Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Tff liegt derzeit bei 70,28 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass Tff auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem neutralen Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung bei Tff. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls als "Neutral" bewertet. Die Anleger-Stimmung bei Tff in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tff-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell 8,97 USD beträgt, was zu einer negativen Bewertung führt. Ebenso liegt der Wert des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt. Insgesamt wird die Tff-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.