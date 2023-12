Tff Pharmaceuticals Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Der RSI der Tff liegt bei 69,86, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 41,67 und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden durch die Stimmung in Analysen von Bankhäusern sowie die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Bei der Aktie von Tff zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Tff ist ebenfalls kaum verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Daher erhält die Aktie von Tff bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten erhielt Tff insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Von den 2 Bewertungen waren 2 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Die Kursprognose für das Wertpapier liegt bei 14,5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 4547,44 Prozent entspricht, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Bei Tff wurden vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.