Tff Pharmaceuticals Aktie: Alles nach Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse zur Einschätzung, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. In Bezug auf Tff betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 33,11 Punkte, was darauf hindeutet, dass Tff momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 44,99, was ebenfalls darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern und somit auch neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Tff wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu der Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Tff derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der GD200 des Wertes in Höhe von 9,32 USD verläuft, während der Kurs der Aktie bei 6,56 USD liegt, was einer Abweichung von -29,61 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 6,78 USD, was einer Abweichung von -3,24 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert eingestuft, was insgesamt zu dem Rating "Neutral" führt.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung beeinflusst werden. Die Analyse von Tff auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren, jedoch in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daraus ergibt sich die Einstufung der Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut".