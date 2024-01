Texwinca Aktie: Das sollte jeder wissen!

Texwinca wird auf fundamentalen, branchenvergleichenden und technischen Basis als überbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 209,06, was einen erheblichen Abstand von 538 Prozent zum Branchen-KGV von 32,79 darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Texwinca mit einer Rendite von -12,35 Prozent mehr als 17 Prozent darunter. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von 18,5 Prozent, wobei Texwinca mit 30,85 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Texwinca neutral diskutiert, ohne besondere positive oder negative Ausschläge. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Texwinca derzeit bei 1,18 HKD liegt, während die Aktie selbst nur 0,82 HKD erreicht. Dies führt zu einer Distanz von -30,51 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,99 HKD, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -17,17 Prozent ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit erhält Texwinca insgesamt die Gesamtnote "Schlecht" auf technischer Basis.