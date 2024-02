Kompliment an alle Elmer-Anleger!

Die Elmer-Aktie zeigt sich aus charttechnischer Sicht derzeit neutral, wie die technische Analyse ergibt. Sowohl der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (18,77 USD) als auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (18,76 USD) weichen jeweils um etwa +2,3 Prozent ab. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,1 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 139,02 % als schlecht einzustufen ist.

In sozialen Netzwerken herrscht überwiegend eine positive Stimmungslage bezüglich der Elmer-Aktie. Das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Gut" bewertet. Zudem zeigt der Relative Strength Index (RSI) für die Elmer-Aktie in den letzten 7 und 25 Handelstagen an, dass das Wertpapier überverkauft ist. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit auch hier eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse, der Dividendenrendite, dem Anleger-Sentiment und dem Relative Strength Index eine neutrale bis positive Einschätzung für die Elmer-Aktie.