Texwinca Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die fundamentale Analyse von Texwinca zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 209,06 liegt. Dies ist deutlich höher als der Branchendurchschnitt von 32,89, was einer Überbewertung um 536 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertung wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche hat Texwinca in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,35 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 20,02 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -32,37 Prozent im Branchenvergleich. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei 5,33 Prozent, wobei Texwinca um 17,68 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Texwinca liegt bei 18,02 Prozent, was 11,83 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem lukrativen Investment und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Texwinca-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 1,2 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,96 HKD liegt, was einer Abweichung von -20 Prozent entspricht. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,8 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.