Textron tut es schon wieder?

Die Stimmung und das Feedback der Anleger und Nutzer im Internet sind wichtige Faktoren, um die allgemeine Stimmung rund um Aktien zu bewerten. Bei Textron haben wir eine starke Aktivität an Beiträgen und Diskussionen festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Jedoch hat sich die Stimmungslage in letzter Zeit negativ verändert, was zu einer schlechteren Bewertung führt. Insgesamt wird die langfristige Stimmungslage der Textron-Aktie als "Schlecht" bewertet.

Die Einschätzungen von Analysten zeigen, dass die institutionelle Seite der Textron-Aktie eine neutrale Bewertung gibt. Zudem erwarten die Analysten eine positive Entwicklung des Kurses, was zu einer insgesamt guten Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im "Industrie"-Sektor hat die Textron-Aktie eine überdurchschnittliche Rendite erzielt, was zu einer guten Bewertung führt. Auch in der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt die Aktie über dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividende fällt die Bewertung jedoch schlecht aus, da die Dividendenrendite von Textron niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer insgesamt negativen Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.