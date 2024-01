Textron im Check!

Die Analystenbewertung für die Textron-Aktie ist auf langfristiger Basis als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenmeinungen waren 2 positiv, 1 neutral und 1 negativ. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Der durchschnittliche Kursziel liegt bei 95 USD, was einer Erwartung von 21,67 Prozent entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 18,36 und liegt damit 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was auf eine Unterbewertung hinweist.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Textron-Aktie kurzfristig überkauft ist, was eine negative Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie hingegen als neutral eingestuft. Das Stimmungsbild für Textron hat sich in den letzten Wochen negativ verändert, was zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält die Textron-Aktie aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien eine Gesamtbewertung von "Schlecht".