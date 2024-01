Textron Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionen zu Textron wurde langfristig eine starke Aktivität gemessen, weshalb wir diesem Signal die Bewertung "Gut" zuordnen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Entwicklung, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 2 Kaufempfehlungen, 1 Haltenempfehlung und 1 Verkaufsempfehlung abgegeben. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Textron beträgt 95 USD, was eine Entwicklung um 19,75 Prozent vom aktuellen Kursniveau von 79,33 USD bedeuten würde. Daher wird die Aktie mit "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Textron beträgt derzeit 18,36 und liegt damit 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 30. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin, weshalb sie auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI als auch der RSI25 weisen auf eine neutrale Situation hin, weshalb wir auch in dieser Kategorie zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" kommen.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Textron-Analyse vom 27.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Textron jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Textron-Analyse.

Textron: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...