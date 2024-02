Textron Aktie: Das gab es noch nie!

Die Aktie von Textron wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 16,87, was insgesamt 49 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" von 33,31. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Textron auf 75,04 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 85,22 USD erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Die Distanz zum GD200 beträgt +13,57 Prozent und der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 81,79 USD, was einem Abstand von +4,19 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie in der technischen Analyse daher die Gesamtnote "Gut".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass Textron im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,67 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Unternehmen aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Textron damit 229,88 Prozent unter dem Durchschnitt von 244,55 Prozent. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" von 408,12 Prozent, liegt Textron aktuell 393,45 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in diesem Bereich die Gesamtbewertung "Schlecht".

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird die Textron-Aktie langfristig als "Neutral" eingestuft. Die Gesamtbewertung basierend auf den Analystenmeinungen beträgt 2 Gut, 1 Neutral und 1 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Textron vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 95 USD angesiedelt, was einer zukünftigen Performance von 11,48 Prozent entspricht, da die Aktie derzeit 85,22 USD kostet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Analysteneinschätzung als "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Textron-Aktie basierend auf fundamentaler, technischer und Analysteneinschätzung.