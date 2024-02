Textron Aktie: Was macht der Markt?

Die Meinungen von Analysten zur Textron-Aktie sind gemischt. Während zwei Analysten die Aktie positiv bewerten, gibt es auch eine neutrale und eine negative Einschätzung. Das Kursziel der Analysten liegt bei 95 USD, was einer potenziellen Performance von 11,48 Prozent entspricht.

In Bezug auf die Dividende weist Textron derzeit eine Rendite von 0,09 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 17,62 Prozent liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken bezüglich Textron war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer schlechten Einschätzung seitens der Anleger führt. Statistische Analysen zeigen eine gleichmäßige Verteilung von Kauf- und Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Die Diskussionen im Internet über Textron sind nicht besonders intensiv, und die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer schlechten langfristigen Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher durchwachsene Bewertung der Textron-Aktie, sowohl aus Sicht der Analysten als auch der Anleger und der allgemeinen Stimmung im Internet.