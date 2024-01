Textron Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Textron-Aktie: Anlegerstimmung neutral, Analysten geben "Gut"-Rating

In den letzten zwei Wochen wurden die Textron-Aktien von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet, wie unsere Redaktion aufgrund der Auswertung diverser Kommentare und Beiträge festgestellt hat. Trotzdem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anlegerstimmung. Die Redaktion hat außerdem 6 eindeutig negative Signale herausgefiltert und gibt daher eine schlechte Empfehlung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung für Aktien verstärken oder umkehren. Hierbei wurde bei Textron eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, weshalb das Signal als schlecht eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt schlechten langfristigen Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Industrie" liegt die Rendite der Textron-Aktie mit 29,51 Prozent deutlich darunter. Auch im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche liegt die Rendite mit 2275,58 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Diese Entwicklung führt zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten sind 2 Bewertungen positiv, 1 neutral und 1 negativ, was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 20,87 Prozent steigen, was zu einer positiven Empfehlung führt. Insgesamt erhält Textron von den Analysten daher ein "Gut"-Rating.