Textron Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Der Aktienkurs von Textron hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,51 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im "Industrie"-Sektor 113,33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 235,97 Prozent, Textron liegt jedoch aktuell 206,46 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen über Textron in sozialen Medien signalisieren eine insgesamt positive Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was dazu führt, dass das Unternehmen insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität nur schwache Aktivität hervorbringt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Textron liegt derzeit bei 18,36, was 40 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 30. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.