Textron Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Analysten bewerten die Textron-Aktie langfristig als "Neutral", mit 2 positiven, 1 neutralen und 1 negativen Bewertung. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel wird auf 95 USD festgelegt, was einer potenziellen Performance von 11,99 Prozent entspricht, da derzeit 84,83 USD kostet. Diese Entwicklung führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch die Redaktion.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zum Aktienkurs derzeit 0, was eine negative Differenz von -16,84 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche ergibt. Daher erhält Textron von den Analysten eine Bewertung als "Schlecht" für die Dividendenpolitik.

Technisch gesehen liegt der gleitende Durchschnittskurs der Textron-Aktie bei 73,46 USD, während der aktuelle Kurs bei 84,83 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +15,48 Prozent im Vergleich zum GD200 und von +7,73 Prozent im Vergleich zum GD50 in den letzten 50 Tagen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 18,36, was 41 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 30 in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Basis des KGV ebenfalls als "Gut" eingestuft.