Textron Aktie: Ist das noch normal?

Die Textron-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0,1 Prozent auf, was 16,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche zu einem eher unrentablen Investment. Die Redaktion bewertet sie daher als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergab die Untersuchung eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen im Internet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Bewertungen für die Textron-Aktie abgegeben, wobei 2 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem insgesamt "Neutral"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel von 95 USD zeigt ein Aufwärtspotential von 21,27 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine positive Bewertung. Der aktuelle Wert liegt deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt. Eine Analyse basierend auf den letzten 50 Handelstagen führt hingegen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Textron-Aktie eine positive Bewertung in Bezug auf die Analysteneinschätzung und die technische Analyse, während sie in Bezug auf die Dividendenrendite und das Sentiment neutral bis schlecht bewertet wird.