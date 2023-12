Textron Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Aktie von Textron wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 18,36, was 40 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 30,62 im Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Aufgrund dieser Kriterien erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von Textron eine Rendite von 0,1 %, was im Vergleich zur Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung einen geringeren Ertrag von 16,93 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Das Stimmungsbild bei Textron hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, weder in den sozialen Medien noch in der Anzahl der Diskussionen. Daher wird das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis einen Wert von 15,09 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie von Textron derzeit überverkauft ist. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Gut" bewertet. Auf 25-Tage-Basis wird der RSI jedoch weder als überkauft noch als überverkauft eingestuft, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Textron in der fundamentalen Analyse und in Bezug auf den RSI als "Gut" bewertet wird, während die Dividendenpolitik als "Schlecht" eingestuft wird. Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden als "Neutral" betrachtet.

