Textron Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Aktie von Textron wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 2 positiv, 1 neutral und 1 negativ. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Die durchschnittliche Analystenerwartung für das Kursziel liegt bei 95 USD, was einer Erwartung von 18,13 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

In fundamentalen Analysen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Textron mit 18,36 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche (31,19) um 41 Prozent niedriger ist, was auf eine Unterbewertung hinweist.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industrie-Sektor hat die Aktie von Textron im letzten Jahr eine Rendite von 29,51 Prozent erzielt, was jedoch 117,81 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche beträgt 240,84 Prozent, wobei Textron aktuell 211,33 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Textron einen Stand von 72,45 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 80,42 USD liegt, was einer Bewertung von "Gut" entspricht. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 77,41 USD, was zu einer Neutralbewertung führt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund der technischen Analyse als "Gut" eingestuft.