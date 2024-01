Textron Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

In den letzten beiden Wochen wurde Textron von privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion hat diverse Kommentare und Beiträge ausgewertet und festgestellt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf diesen Wert als "Gut" eingestuft werden kann. Es wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Allerdings wurden auch 2 negative Signale identifiziert, weshalb die Redaktion insgesamt eine "Schlecht"-Empfehlung ausspricht.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Textron derzeit bei 0,1 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,95 Prozent in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Hinsichtlich der Fundamentaldaten weist Textron derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,36 auf, was 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Bei der Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass der RSI7 derzeit bei 89,04 Punkten liegt, was auf eine Überkauftheit von Textron hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der RSI25 im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird das Textron-Wertpapier daher in diesem Abschnitt mit "Schlecht" bewertet.