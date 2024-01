Textron Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die Analysten bewerten die Aktie von Textron auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten wurden 2 als Gut, 1 als Neutral und 1 als Schlecht bewertet. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Textron. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 95 USD, was einer Erwartung von 20,57 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 78,79 USD liegt. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

In fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie von Textron als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 18 liegt, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" im Durchschnitt ein KGV von 31 aufweisen. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Textron in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was der Aktie eine "Gut"-Bewertung einbringt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine erhöhte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Auch hier erhält Textron eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Textron derzeit ein "Gut" ist, da der gleitende Durchschnittskurs in Höhe von 73,09 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie (78,79 USD) um +7,8 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 78,04 USD, was einer Abweichung von +0,96 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse das Rating "Gut".