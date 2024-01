Textron Aktie: Aufgepasst!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Textron heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 89,04 Punkten, was darauf hinweist, dass Textron überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Vergleich dazu schwankt der 25-Tage-RSI weniger stark. Hier ist Textron weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Textron-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt dieses aktuell 18,36 und liegt damit 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Luft- und Raumfahrt und Verteidigung von 31. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, wodurch Textron auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Textron mit einer Rendite von 29,51 Prozent mehr als 13,51 Prozent darunter. Die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,307,59 Prozent. Auch hier liegt Textron mit 2,278,08 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen wurde in den letzten Wochen bei Textron festgestellt. Dies geschieht, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Da bei Textron in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb dies mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst bekommt Textron für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.