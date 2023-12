Textron Aktie: Alles kein Problem!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Textron ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen wider, die wir analysiert haben, um einen zusätzlichen Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den Diskussionen der letzten Tage standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Darüber hinaus wurden diese Analysen um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien erweitert, wobei ein negatives Signal festgestellt wurde. Aufgrund dieses Bildes ergibt sich insgesamt eine positive Anlegerstimmung und somit eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Textron-Aktie beträgt aktuell 32, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse um eine längerfristige Betrachtung und zeigt einen Wert von 40,36, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein neutrales Rating für Textron.

Der Aktienkurs von Textron hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 29,51 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich ist dies jedoch eine Underperformance von -208,88 Prozent, da ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um 238,39 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance von Textron mit 117,34 Prozent unter dem Durchschnittswert von 146,85 Prozent. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Von den insgesamt 4 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Textron-Aktie sind 2 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Die durchschnittliche Schätzung der Kursziele liegt bei 95 USD, was eine potenzielle Steigerung um 17,68 Prozent vom letzten Schlusskurs (80,73 USD) aus bedeutet. Somit erhält Textron insgesamt ein "Gut"-Rating von den Analysten.