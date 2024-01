Textron Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies kann Hinweise darauf geben, ob kurzfristig Kursrücksetzer oder Kursgewinne zu erwarten sind. Für Textron wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 31,51 Punkten, was darauf hinweist, dass Textron weder überkauft noch überverkauft ist. Ähnlich verhält es sich beim 25-Tage-RSI, der bei 38,76 liegt. In beiden Fällen erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Textron 2 Mal mit "Gut", 1 Mal mit "Neutral" und 1 Mal mit "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Für den aktuellen Kurs von 79,38 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 19,68 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 95 USD an, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt erhält Textron von institutionellen Analysten somit die Stufe "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Textron in den letzten 12 Monaten eine Performance von 29,51 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um 2078,24 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -2048,73 Prozent für Textron bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt Textron mit einer Unterperformance von 1212,73 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich für Textron in den letzten vier Wochen verbessert. Daher wird die Aktie hierfür mit einem "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen kaum verändert. Insgesamt erhält Textron daher auf dieser Stufe ebenfalls ein "Gut"-Rating.