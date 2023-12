Textmunication Holdings Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Resonate Blends derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,05 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,0154 USD) um -69,2 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 0,03 USD, was einer Abweichung von -48,67 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Resonate Blends-Aktie liegt bei 46, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (60,15) zeigt, dass die Aktie auch auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Resonate Blends.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorgebracht hat, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Damit ist Resonate Blends insgesamt ein "Neutral"-Wert.

Die Anleger-Stimmung bei Resonate Blends in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt identifiziert, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.