Textainer-Anleger wird’s freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Textainer betrachten wir den RSI für die letzten 7 Tage und den RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 26,47, was bedeutet, dass die Textainer-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 45,97, was darauf hindeutet, dass Textainer weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Textainer also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Textainer in den letzten 12 Monaten eine Performance von 69 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt um 2308,32 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Textainer in diesem Vergleich eine Underperformance von -2239,33 Prozent aufweist. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1382,79 Prozent, und Textainer lag 1313,79 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Textainer in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Was die Dividendenrendite betrifft, weist Textainer derzeit eine Rendite von 3,31 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,95 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Abschließend betrachten wir das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das derzeit bei 10 liegt. Für vergleichbare Werte in der Branche wird im Durchschnitt ein KGV von 31 gezahlt, was bedeutet, dass Textainer mit einem KGV von 10 als unterbewertet eingestuft wird und daher ein "Gut"-Rating erhält.