Textainer Aktie: So schnell kann es gehen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Textainer. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 65,63 Punkte, was darauf hindeutet, dass Textainer weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI für Textainer liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 59,37), was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Textainer in den vergangenen zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen vorwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Von fundamentaler Seite betrachtet weist Textainer ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt ein KGV von 31 haben. Aus fundamentaler Sicht ist Textainer daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Textainer-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 39,95 USD. Der letzte Schlusskurs von 49,19 USD weicht somit um +23,13 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Bild, da der Durchschnitt bei 47,57 USD liegt und der letzte Schlusskurs nur um +3,41 Prozent abweicht. Daher erhält Textainer hier eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating für die Textainer-Aktie.