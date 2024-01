Textainer Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Wer derzeit in die Aktie von Textainer investiert, erhält eine Dividendenrendite in Höhe von 3,31 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Handelsunternehmen und Distributoren bedeutet dies einen niedrigeren Ertrag um 13,63 Prozentpunkte. Daher fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was die Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Textainer-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 34, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse für Textainer also ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Textainer-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 40,48 USD, während der letzte Schlusskurs bei 49,33 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +21,86 Prozent und einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von +0,22 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Textainer-Aktie also für die technische Analyse ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Industrie" hat die Textainer-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 69 Prozent erzielt, was 80,24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 241,65 Prozent, wobei Textainer aktuell 172,66 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.