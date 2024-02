Textainer Aktie: Jubelschreie!

Textainer hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 54,28 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Unterperformance von 188,28 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 403,39 Prozent, und Textainer liegt aktuell 349,11 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Textainer eine Rendite von 2,42 % aus, was 14,6 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,01 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Dividendenertrag.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Textainer als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 10,1 insgesamt 68 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 31,8. Dementsprechend erhält die Aktie eine Einstufung von "Gut" basierend auf der fundamentalen Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass die Textainer-Aktie derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 27,27 überverkauft ist, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Auch der RSI25-Wert von 28 deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was zu einer insgesamt positiven Einstufung des RSI als "Gut" führt.