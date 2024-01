Textainer Aktie: Die Bären zittern!

Die Dividendenrendite von Textainer beträgt 3,31 Prozent, was 13,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividende wird in Bezug zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Textainer beträgt 10, während vergleichbare Unternehmen in der Branche ein KGV von 31 haben. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Textainer-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" bewertet wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 41,11 USD, während der Kurs der Aktie bei 49,44 USD liegt, was einer Abweichung von +20,26 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 49,26 USD, was einer Abweichung von +0,37 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut" in diesem Bereich.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Textainer mit 69 Prozent mehr als 1173 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" erzielte eine mittlere Rendite von 2078,2 Prozent, während Textainer mit 2009,21 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.