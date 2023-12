Texhong Textile Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Texhong ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 51,9, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 67,66 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Index.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Texhong weist einen Wert von 27,73 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 32,89. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Aus der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich für die Texhong-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 5,18 HKD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,38 HKD (-15,44 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen Abweichungen von -15,44 Prozent bzw. -8,56 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist Texhong eine Rendite von -31,61 Prozent auf, was mehr als 36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnet eine mittlere Rendite von 19,18 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Texhong mit 50,79 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.