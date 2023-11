Texhong Textile Aktie: Keine Angst!

Der Aktienkurs von Texhong im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich der zyklischen Konsumgüter hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -25,09 Prozent erzielt, was mehr als 37 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Gegensatz dazu hat die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" eine durchschnittliche Rendite von 21,06 Prozent erzielt, wobei Texhong mit 46,16 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Texhong derzeit bei 5,39 HKD liegt, während der Aktienkurs selbst 5,26 HKD beträgt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral", da die Distanz zum GD200 -2,41 Prozent beträgt. Im Gegensatz dazu hat der GD50 der letzten 50 Tage derzeit einen Stand von 4,73 HKD, was einer Differenz von +11,21 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine deutliche Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Texhong in diesem Bereich daher ein "Neutral".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) derzeit bei 27,73 liegt, was 23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Textilien Bekleidung und Luxusgüter) von 36 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Texhong in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.