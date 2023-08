Texas Roadhouse Aktie: Das sind gute Nachrichten!

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Texas Roadhouse am 30.08.2023, 11:45 Uhr, mit dem Kurs von 105.39 USD. Die Aktie der Texas Roadhouse wird dem Segment "Restaurants" zugeordnet.

Wie Texas Roadhouse derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Texas Roadhouse liegt mit einer Dividendenrendite von 2 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche hat einen Wert von 3,27, wodurch sich eine Differenz von -1,27 Prozent zur Texas Roadhouse-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 13 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Texas Roadhouse. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 23,49 und liegt mit 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit) von 66,84. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Texas Roadhouse auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.