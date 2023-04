Texas Roadhouse Aktie: Steht das Unternehmen vor einem Aufschwung?

Die Texas Roadhouse-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,99 Prozent auf und liegt damit unterhalb des Branchendurchschnitts von 1,37 Prozent. Jedoch ist die Abweichung mit lediglich 0,62 Prozentpunkten vergleichsweise gering. Folglich bewegt sich die Aktie innerhalb eines akzeptablen Korridors und verdient somit unsere Bewertung als “gut”.

Texas Roadhouse Aktie übertrifft die Marktperformance

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (Consumer Cyclical) verzeichnet Texas Roadhouse eine unterdurchschnittliche Rendite von 1,99 Prozent, die um mehr als 103,02 Prozent niedriger liegt. Hingegen erzielte die Restaurants-Branche in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,37 Prozent. In diesem Zusammenhang schneidet Texas Roadhouse mit einem Plus von 31,16 Prozent...