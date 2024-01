Texas Roadhouse Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Die Texas Roadhouse-Aktie wird von Analysten neutral bewertet. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 2,23 Prozent, nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,74 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Texas Roadhouse-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 107,66 USD, während der letzte Schlusskurs bei 122,23 USD liegt, was einer Abweichung von +13,53 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 109,87 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+11,25 Prozent), was zu einer positiven Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Texas Roadhouse ist überwiegend positiv. Sowohl die Kommentare auf sozialen Plattformen als auch die Themen, die in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert wurden, waren größtenteils positiv. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Einstufung.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Texas Roadhouse abgegeben haben, geben insgesamt eine positive Bewertung von 7 Kaufempfehlungen, 4 neutralen Empfehlungen und keiner negativen Einschätzung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 117,5 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -3,87 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Texas Roadhouse-Aktie demnach eine "Gut"-Einstufung basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen.