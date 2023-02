Texas Roadhouse Aktie: Da kann man nur noch staunen

Weitere Suchergebnisse zu "Bavarian Nordic":

Per 27.02.2023, 15:48 Uhr wird für die Aktie Texas Roadhouse am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 104.09 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Restaurants".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Texas Roadhouse entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Texas Roadhouse liegt bei 57,94, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Texas Roadhouse bewegt sich bei 40,38. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Texas Roadhouse mit einem Wert von 23,46 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 74,23 , womit sich ein Abstand von 68 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Texas Roadhouse investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,02 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Hotels Restaurants und Freizeit einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,06 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Sollten Texas Roadhouse Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Texas Roadhouse jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Texas Roadhouse-Analyse.

Texas Roadhouse: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...