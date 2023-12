Texas Pacific Landration Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar verändern, was auch Auswirkungen auf die Aktienbewertung haben kann. Für Texas Pacific Land wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls eher negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Texas Pacific Land jedoch von privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut", da überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Texas Pacific Land liegt bei 55,22, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,5, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für Texas Pacific Land, da der Schlusskurs am letzten Handelstag nur geringfügig unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs auch unter dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält Texas Pacific Land insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus technischer Sicht.