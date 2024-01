Texas Pacific Landration Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung des aktuellen Zustands eines Wertpapiers verwendet, um festzustellen, ob es "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Texas Pacific Land wird nun anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 75,19 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Texas Pacific Land-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25, also der RSI der letzten 25 Handelstage, weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Texas Pacific Land also eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Texas Pacific Land-Aktie veröffentlicht, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine positive Entwicklung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Texas Pacific Land-Aktie erhält also auch in diesem Punkt die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Texas Pacific Land-Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -3,01 Prozent aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt der aktuelle Kurs sogar um -6,25 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.