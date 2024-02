IBM Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Doch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ibm unterhalten. Dies führte dazu, dass die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet.

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es wurde ein "Gut"-Signal auf der Basis der Kommunikation festgestellt, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führte. Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite für Ibm beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,56 Prozent und liegt damit 1,14 Prozent unter dem Mittelwert (4,7) für diese Aktie. Unseren Analysten zufolge erhält Ibm deshalb eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 43,8 Prozent erzielt, was jedoch 531,28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt -3,5 Prozent, während Ibm aktuell 47,31 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer weiteren Einschätzung als "Schlecht" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Ibm in diesem Punkt die Einstufung als "Schlecht".