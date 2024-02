Texas Mineral Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Texas Mineral-Aktie liegt bei 11,11, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was als neutral eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Gut".

Die Analyse der sozialen Stimmung zeigt, dass die Kommentare zu Texas Mineral neutral waren und auch die Themen in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen überwiegend neutral waren. Daraus ergibt sich eine Einstufung als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Die charttechnische Entwicklung der Texas Mineral-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,64 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,44 USD liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 0,38 USD, und der letzte Schlusskurs liegt über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Texas Mineral-Aktie.

In Bezug auf die Dividende hat Texas Mineral derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8328.93 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Texas Mineral-Aktie, wobei der RSI und die Stimmung als "Neutral" eingestuft werden, die charttechnische Analyse zu einem "Neutral"-Rating führt und die Dividende als "Schlecht" bewertet wird.