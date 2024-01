Texas Mineral Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Texas Mineral schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt beeindruckende 8328,51 Prozentpunkte. Aufgrund dieser großen Diskrepanz erhält die Dividendenpolitik der Aktie das Rating "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Texas Mineral derzeit bei 0,74 USD liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 0,4379 USD liegt, ergibt sich ein Abstand von -40,82 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,34 USD, was einer Differenz von +28,79 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung für die Aktie.

Die Stimmung der Anleger und Nutzer in den sozialen Medien in Bezug auf Texas Mineral wird als neutral bewertet. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer positiven Einstufung für die Aktie hinsichtlich der Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Texas Mineral liegt bei 48,25, was zu einer neutralen Bewertung führt. Für den RSI25 ergibt sich ein Wert von 40,35, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für die Aktie.

Insgesamt zeigt sich also ein gemischtes Bild für Texas Mineral, mit einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik, die technische Analyse und den RSI. Die Stimmung der Anleger und die Diskussionen in den sozialen Medien deuten hingegen auf eine positive Tendenz hin.