Texas Instruments: Potenzial für Anleger bei 164,08 EUR

Nach Meinung von Bankanalysten wird die Aktie von Texas Instruments derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 164,08 EUR und würde damit ein Kurspotenzial von +7,35% eröffnen.

• Am 04.08.2023 schloss die Aktie mit -1,96%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” beträgt nun 3,45 nach zuvor 3,45

• Von insgesamt 31 Analysten empfehlen acht den Kauf der Aktie

In den vergangenen fünf Handelstagen fiel die Bewertung um -6,42%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet. Die meisten Experten teilen jedoch nicht diese Einschätzung und vergeben stattdessen das Rating “halten”. Zwei Analysten bewerten die Aktie weiterhin als starken Kauf.

Obwohl es noch einige skeptische Stimmen gibt – zwei Experten sind sogar der Meinung, dass ein Verkauf angebracht ist – liegen insgesamt +32,26% aller geprüften...