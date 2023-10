Texas Instruments: Mittelfristiges Kursziel von 175,26 EUR

Die Aktie von Texas Instruments verzeichnete gestern eine negative Entwicklung am Finanzmarkt und fiel um -0,50%. Insgesamt beläuft sich das Ergebnis der vergangenen fünf Handelstage auf -1,15%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für Texas Instruments liegt bei 175,26 EUR. Dies entspricht einem Kurspotenzial von +17,03% im Vergleich zum aktuellen Preis. Allerdings teilen nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend in den letzten Tagen.

Aktuell empfehlen acht Analysten die Aktie als “starken Kauf”, während zwei weitere sie mit “Kauf” bewerten. 19 Experten positionieren sich neutral mit einer Bewertung von “halten”. Drei Analysten raten zum Verkauf und ein Experte ist sogar der Meinung, dass Texas Instruments sofort verkauft werden sollte. Zusammen...