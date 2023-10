Texas Instruments: Ein Kursziel von 174,47 EUR prognostiziert

Die Aktie von Texas Instruments hat am gestrigen Tag am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung hingelegt und ist um +1,22% gestiegen. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage belaufen sich jedoch auf -1,84%, was den Markt pessimistisch stimmen lässt.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Texas Instruments bei 174,47 EUR. Dies zeigt ein Potenzial von +17,16% gegenüber dem aktuellen Preisniveau. Von insgesamt 33 Analysten empfehlen aktuell 10 die Aktie zum Kauf oder starken Kauf. Zwei Experten sehen die Aktie optimistisch und bewerten sie als “Kauf”. Weitere 19 Experten positionieren sich neutral mit einer Bewertung von “Halten”. Allerdings gibt es immer noch drei Analysten, die zu einem Verkauf der Aktien raten. Nur ein Experte sieht einen sofortigen Verkaufsbedarf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei...