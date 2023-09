Texas Instruments: Das Kursziel von 171,51 EUR

Die Aktie von Texas Instruments hat in den letzten fünf Tagen eine neutrale Entwicklung hingelegt und am gestrigen Handelstag ein Plus von +0,85% verzeichnet. Die Bankanalysten sind jedoch optimistisch für die Zukunft der Aktie und haben das mittelfristige Kursziel auf 171,51 EUR festgelegt.

• Texas Instruments legte am 15.09.2023 um +0,85% zu

• Das Kurspotenzial beträgt +9,98%

• Der Guru-Rating bleibt konstant bei 3,39

Diese Bewertung ergibt ein Potenzial von fast zehn Prozent gegenüber dem aktuellen Stand. Allerdings teilen nicht alle Analytiker diese Einschätzung; während acht Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und zwei weitere sie als Kauf sehen, halten sich neunzehn Analysten zurück und bewerten sie mit “halten”. Dennoch ist auch hier eine positive Stimmung erkennbar: Immerhin rund ein Drittel der Expertise...