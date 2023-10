Texas Instruments: Kursziel bei 174,47 EUR - Analysten sehen Potenzial von +17,16%

Die Aktie von Texas Instruments konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +1,22% verbuchen. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich allerdings ein Rückgang um -1,84%, was auf eine momentane pessimistische Stimmung im Markt hindeutet.

Dennoch scheinen die Bankanalysten der Meinung zu sein, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist. Sie sehen das mittelfristige Kursziel bei 174,47 EUR und somit ein klares Potenzial von +17,16%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Ansicht und auch die jüngste Kursentwicklung lässt Zweifel aufkommen.

Aktuell empfehlen 8 Analysten den Kauf der Aktie von Texas Instruments. Zwei weitere halten sie für kaufenswert. Eine neutrale Einstellung vertritt jedoch die Mehrheit der Experten mit insgesamt 19 Bewertungen “halten”. Drei Analysten raten zum Verkauf und sogar einer fordert einen...