Texas Instruments: Kursziel bei 161,06 EUR

Die Aktie von Texas Instruments hat gestern an der Börse ein Minus von -0,66% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich jedoch eine positive Bilanz mit einem Plus von +0,47%. Dies stimmt mit der neutralen Stimmung am Markt überein.

Die Bankanalysten sind anderer Meinung und halten die Aktie für unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 161,06 EUR (+0,65%). Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends in letzter Zeit.

Von insgesamt 31 Experteneinschätzungen empfehlen 8 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere zwei bewerten sie als kaufenswert. Die meisten (18) positionieren sich neutral mit “halten”. Nur noch zwei Experten sehen die Aktie kritisch und empfehlen einen Verkauf sowie einer sogar den sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating ist nun bei 3,45...