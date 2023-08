Texas Instruments: Kurspotenzial von +9,50% - Analysten sehen Aktie als zu günstig

Die gestrige Kursentwicklung am Finanzmarkt zeigt eine neutrale Stimmung gegenüber Texas Instruments mit einem Plus von +0,10%. In den letzten fünf Handelstagen konnte das Unternehmen jedoch ein Wachstum von +0,52% verzeichnen.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt derzeit bei 170,16 EUR. Dies entspricht einem Kurspotenzial von +9,50%, wenn die Bankanalysten Recht behalten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends in der jüngsten Vergangenheit.

Aktuell sind acht Analysten davon überzeugt, dass es sich um einen starken Kauf handelt. Zwei weitere Experten setzen ebenfalls auf “Kauf”, aber etwas vorsichtiger. Der Großteil sieht in Texas Instruments eher eine Halteposition (20). Lediglich zwei Analysten empfehlen den Verkauf und einer ist sogar davon überzeugt, dass man...