Texas Instruments: Kurspotenzial von +7,69% - laut Analysten unterbewertet

Texas Instruments verzeichnete am 24.08.2023 eine positive Entwicklung um +0,57%. In den letzten fünf Handelstagen stieg der Aktienkurs um insgesamt +2,59%, was auf eine optimistische Stimmung der Investoren hindeutet.

Analysten sind sich einig: Die Texas-Instruments-Aktie ist aktuell unterbewertet. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel liegt bei 169,48 EUR und bietet somit ein Potenzial von +7,69%.

Die Meinungen der Bankanalysten zur Aktie sind jedoch gemischt. Während acht Analysten sie als starken Kauf empfehlen und zwei weitere das Rating “Kauf” vergeben haben, betrachten 20 Experten sie als “Halten”. Zwei Analysten sehen die Aktie dagegen kritisch und empfehlen einen Verkauf – ein Experte sogar sofort.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,42.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Texas Instruments hat trotz...