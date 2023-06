Texas Instruments: Kurspotenzial von 4,54%

Weitere Suchergebnisse zu "Texas Instruments":

Die Aktie von Texas Instruments hat in den letzten fünf Handelstagen um insgesamt 1,59% zugelegt. Am gestrigen Tag wurde ein Plus von weiteren 0,42% verzeichnet. Die Analysten sind sich einig: Das wahre Kursziel der Aktie liegt bei 167,71 EUR – das entspricht einem Potenzial von +4,54%.

• Texas Instruments legte am 09.06.2023 um +0,42% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Bankanalysten aktuell 167,71 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten beläuft sich auf +32,26%

• Das Guru-Rating ist nun auf dem Wert von 3,45

Trotz des positiven Trends teilen nicht alle Experten die Einschätzung der Bankanalysten. Während acht Analysten die Aktie als starken Kauf bewerten und zwei weitere sie als Kauf empfehlen, halten sich wiederum achtzehn Expertinnen und Experten eher neutral und stufen die Aktie mit “halten” ein.

Insgesamt...