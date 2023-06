Texas Instruments: Analysten sehen Potenzial von +7,84% - Kursziel bei 165,99 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Texas Instruments":

Die Aktie von Texas Instruments erfuhr am gestrigen Tag eine negative Kursentwicklung von -2,87%, was die Gesamtergebnisse der vergangenen fünf Handelstage auf -5,14% summiert. Die Bankanalysten sind jedoch optimistischer und halten ein mittelfristiges Kursziel bei 165,99 EUR für angemessen. Sollte sich dieses Ziel bewahrheiten, würde dies Investoren ein Potential in Höhe von +7,84% eröffnen.

• Am 23.06.2023 fiel der Kurs um -2,87%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 165,99 EUR

• Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt +32,26%

Trotz des schwachen Trends zurzeit teilen nicht alle Analysten diese Meinung. Acht Experten raten sogar zum Kauf und nur zwei empfehlen einen starken Kauf während achtzehn weitere die Empfehlung “halten” aussprechen. Zwei Experten vertreten allerdings den Standpunkt eines Verkaufs und einer...