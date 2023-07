Texas Instruments: Analysten sehen Kursziel bei 164,94 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Texas Instruments":

Die Aktie von Texas Instruments hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +1,27% verbucht. Gestern fiel der Kurs jedoch um -0,37%. Laut Bankanalysten ist das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 164,94 EUR angesetzt – was einem Potenzial von +1,14% entspricht.

Aktuell sprechen sich acht Experten klar für einen Kauf aus und zwei weitere halten immerhin noch eine Investition in Texas Instruments für sinnvoll. Die meisten Bankanalysten positionieren sich neutral und raten dazu die Aktie zu halten. Lediglich zwei Analysten stufen sie als Verkauf ein – eine Meinung teilen auch heute noch manche Marktbeobachter.

Das “Guru-Rating” lag zuletzt...